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    Kocaeli'de halı savaşı

    Bir halı mağazasının ücretsiz halı dağıttığı açılışta izdiham yaşandı. Havada uçuşan halıları tutmak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi. İzdiham sırasında zaman zaman tansiyon da yükseldi.
    • 23.12.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 13:50
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    Kocaeli'de halı savaşı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hızır Reis Caddesi Çiğdem Sokak'taki AVM'de faaliyet gösteren bir halı mağazasının açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtacağını duyan vatandaşlar, mağaza önünde saatler öncesinden kuyruk oluşturdu.

    Halıların bulunduğu minibüsün gelmesiyle çok sayıda vatandaş minibüse doğru hücum etti.

    Halı izdihamı

    Vatandaşlar minibüsün arka kapısından atılan halıları havada kapmak için adeta birbiriyle yarıştı.

    Meydana gelen izdihamda bir kadının, diğer bir kişinin elindeki halıyı almak için bağırdığı ve ayağındaki terliği çıkardığı görüldü.

    Kocaeli'de halı savaşı VİDEO

    “Rezillik”

    İHA’nın haberine göre birkaç kadın ise izdiham sebebiyle firma yetkililerine tepki gösterdi.

    Tepki gösteren kadın, "Yaptığınız iş rezillik, başka hiçbir şey değil. İnsan 100 kişiyi liste yapar, tek tek ismini çağırdığına verir. Böyle iş mi olur? Bu işi yürütemezsiniz." ifadelerini kullandı.

    Kocaeli de halı savaşı #1

    Yarın yine dağıtacaklar

    Halı mağazasının sahibi Aynur Vergili ise “Geçtiğimiz günlerde bir halı mağazası açmaya karar verdik ve çok sayıda ürün aldık. Körfez halkına mağazamızı tanıtmak adına ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıttık. Yarın yine ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtımı yapacağız. Ücretsiz derken aslında bu bir reklam bütçesi, sosyal medya çalışmalarımız oldu.

    Yaklaşık alım olarak 20 bin TL, satış olarak ise 40 bin TL değerindeki halıyı müşteriye direkt vererek reklam amaçlı dağıtıyoruz. Ayrıca fiyatlarımız da son derece uygun 3 metrekare halılarımız 200 TL, 4 metrekare halılarımız 250 TL gibi fiyatlara satıyoruz. Çok az bir karla vatandaşın alımım gücüne destek oluyoruz.” dedi.

    Kocaeli de halı savaşı #2

    “Bunlar hoş görüntüler değil”

    İzdiham sebebiyle vatandaşlardan gelen tepkilerde de cevap veren Vergili, "Ücretsiz algısı olduğu için insanlar, 'Bana kalmayacak, herkes alacak. Ben alamayacağım' duygusuyla hareket ediyor. Aslında 100 tane sayılıydı. Sıraya girilseydi alınabilirdi ama ücretsiz algısında bu hiçbir zaman mümkün olmuyor, herkes birbirinin üzerine çıkıyor. Bunlar hoş görüntüler değil ama yapacak bir şey yok. 'Sıraya girin' desek de maalesef bu sırayı oluşturamıyoruz.” diye konuştu.

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