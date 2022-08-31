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Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga
Derince ilçesinde halk otobüsünde tartışan 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar, tekme tokat birbirine girdi.
- 31.08.2022 - 02:28
- Güncelleme : 31.08.2022 - 03:18
Akşam saatlerinde Derince ilçesinde seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirini tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti.
Olay anı cep telefonu ile görüntülendi
DHA'nın haberine göre; olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.
Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga - VİDEO