Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga

Derince ilçesinde halk otobüsünde tartışan 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar, tekme tokat birbirine girdi.

Akşam saatlerinde Derince ilçesinde seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirini tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti.

Olay anı cep telefonu ile görüntülendi

DHA'nın haberine göre; olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.

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