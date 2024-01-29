Kocaeli'de hastanenin çamaşırhanesinde pres makinesine sıkıştı: Kurtarılamadı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde ütü yaparken pres makinesine sıkışan Nejla Çiftçioğlu, hayatını kaybetti.

DHA

Kocaeli'de sabaha karşı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu (64), çamaşırhanede ütü yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.

2 çocuk annesi kadın, mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkartıldı.

Daha sonra çamaşırhaneye, hastanede çalışan doktor ve sağlık personelleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalesi yapılan Çiftçioğlu, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)