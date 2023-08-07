Kocaeli'de havalandırma boşluğundan evine girerken 5. kattan düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 5. katında 15 yaşındaki genç ölümle burun buruna geldi.
C.B. simli genç, kapısı kilitli evine girebilmek için apartmanın havalandırma penceresini kullanarak, balkona geçmeye çalıştı.
C.B. ayağının kayması neticesinde 5. kattan apartman kapısının üzerindeki sundurmaya düştü.
Yaralı genç hastaneye kaldırıldı
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
C.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
"Havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı"
Kardeşinin eve girmeye çalışırken olayın meydana geldiğini söyleyen C.B.'nin abisi Caner B., "Havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı. Durumunu bilmiyorum. Hastaneye gitmek için taksi bekliyorum." dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.