Kocaeli'de helallik almak için gitti, öldürüldü Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile kafe işletmecileri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşler, silahla vurularak yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan kafede korkunç bir olay meydana geldi.

Kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, ağabeyi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ SERBEST

İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YEĞENLERİMİ ÇAPRAZ ATEŞE ALDILAR"

Olaya ilişkin konuşan öldürülen Akın kardeşlerin dayısı Hamit Akın, "Yeğenlerim elim olay sonucu katledildiler. Olay adalete intikal etmiştir. Bizim adalete güvenimiz tam. Fakat bir haftadır yalan yanlış bir sürü haberler yayınlandı. Bu bizi çok üzüyor.

Hasan 14 yıldır bu kişilerle beraber çalışıyordu. Hatta onların dertleriyle dertleniyordu. Hasan tamamen kendini oraya feda etmişti ama baba oğul ilişkisi olduğu kişinin oğlu ve bir çalışan tarafından çapraz ateşle 2 yeğenim katledildi. 'Zalimlerden olmadık' diye kendimizi teselli ediyoruz" diye konuştu.

"ORADAN AYRILMAK İSTEDİ, SIKINTILAR ÇIKTI"

Konuşmayı sürdüren Akın, "Hasan'ın patronu kendisine, ‘İstersen nargile bölümünü sen işlet ya da normal vazifene devam et, bana kira öde' dediğini biliyorum. Fakat Hasan, patronunun en yüksek kiranın kendisinden almaya başladığını, vergileri kendisine ödetmeye başladığını söylüyordu.

Hasan bana; 27 yaşına geldiğini, kendine aile kurmak istediğini ifade ederek, ‘Bir tane dikili taşım yok. Hayatım burada heba oluyor' diyordu. Oradan ayrılmak istediği zaman esas sıkıntılar çıkmaya başladı diye biliyorum. Fakat her şey sulh olmuştu. Hasan bana ‘Dayı ben akşam patronumla gidip helalleşeceğim' demişti" şeklinde konuştu.

"AKŞAM GİDİP PATRONUMLA HELALLEŞECEĞİM DEDİ"

Hasan'ın birkaç ay sonra askere gideceğini söyleyen Hamit Akın, "Hatta patronu, ‘Askerden döndüğün zaman yine benimle çalış' demiş ancak Hasan aynı şartlarda tekrardan çalışmak istemediğini, hem geçinemediğini hem de aile kuramadığını söylemiş. Ben yeğenime, 'Bir açık kapı bırak oğlum. Döndüğün zaman iş yerin olur, şartlar değişebilir.

Patronla aranı açma' dedim. O da ‘Tamam, akşam gidip patronumla helalleşeceğim. Hayırlısıyla da askere gideceğim' demişti. Bana son sözleri böyle oldu. 2-3 saat sonra elim olay başımıza geldi. Çok üzgünüz.

Yalan yanlış haberler de bizi üzdü. Benim yeğenim oraya haraç kesmeye gittiğini söylemişler. 15 sene biriyle beraber çalışmış olmanın karşılığı bu olmamalıydı. Benim yeğenlerim yedişer sekizer kez sırtlarından vurulmuş. Duyduğumuz söylemlerle bu iş örtbas edilmeye çalışılıyor. ‘Bunların ensesi kalın' gibi şeyler söyleniyor, bunlara inanmak istemiyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

"YEĞENLERİM DÖVÜLÜP KATLEDİLDİ"

Ahmet'in darp edildiğini, cenazesinin bakılamayacak durumda olduğunu dile getiren Akın, "Yeğenlerim önce dövülüp sonra da katledildi. Olay nasıl gerçekleşti, neden gerçekleşti, nasıl bir restleşme oldu bilmiyoruz. Bu işte işi gaza getiren bir iki kişi yüzünden olay tekrar alevlenip, silahlar çekilip, patladıktan sonra ortalık karışmış.

Çapraz ateşle yeğenlerimiz sırtlarından vuruldu. Patron; Hasan'a, ‘Ben sana 300 bin lira vereyim. Nargile bölümünü bana geri devret' demiş. Hasan da, ‘Tamam ben ayrılayım. Söz verdiğin 3 aylık kirayı bana ver' demiş. Bu sefer patron iş yerini devretmesi için söz verdiği parayı vermemiş, ters tepki almış.

Fakat aralarını birisi düzeltmiş. Para meselesi kapanmış, sulh olmuş, helalleşmişler. Patronun oğlu ile bu anlaşma sağlanmış. Hasan patronu ile de helalleşmek isterken bu olaylar yaşandı, çocuklarımız bir daha geri dönmedi. Hasan, işletme sahibinin yeğenine, ‘Benim patronum ile aramdaki ilişkiye niye giriyorsun?' demiş.

Hasan ayağa kalkınca patronun yeğeni silahına davranmış ve ateş etmiş. Ardından patronun oğlu da ateş etmeye başlamış. Yeğenlerim 2 ateşin arasında kaldı. Çok üzgünüz, inşallah adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)