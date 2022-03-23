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    Kocaeli'de, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

    Fırat Y. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönene otomobildeki 2 kişi, yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 14:08
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    Kocaeli'de, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

    Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde, sabah saat 07.00 sıralarında Fırat Y. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle, otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin E. araç içinde sıkıştı.

    Sürücü Fırat Y., kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    DİREĞİN LAMBASI, BAŞKA BİR OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

    Aydınlatma direğinin lambası, park halindeki bir otomobilin arka camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular #1

    SIKIŞTIĞI YERDEN YARALI OLARAK ÇIKARILDI

    Hasan Hüseyin E., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasan Hüseyin E. ve Fırat Y., olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kocaeli'de, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular VİDEO

    OTOMOBİL PARÇALANDI

    Parçalanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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