Kocaeli'de husumetli dehşeti! Kız arkadaşıyla yürürken bıçakladı... Kız arkadaşı ile cadde üzerinde yürüyen E.A., geçmişte husumeti bulunan kişi tarafından bacağından bıçaklanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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İHA

İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde husumetli kavgası meydana geldi.

Kız arkadaşı ile cadde üzerinde yürüyen E.A., geçmişte husumeti bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahısla yolda karşılaştı.

İkili arasında kısa süreli tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen şahıs, E.A.'yı bacağından bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığıldı

E.A. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar tarafından E.A.'ya tampon yapılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)