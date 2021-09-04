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    Kocaeli'de husumetlisini kafede kurşunladı

    Silahlı saldırgan, arasının bozuk olduğu şahsa kafede otururken ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 10:57
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    Kocaeli'de husumetlisini kafede kurşunladı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde D.Ö. ve Ü.Ö. isimli iki vatandaş cadde üzerinde bulunan bir kafede otururken, daha önceden aralarında husumetleri olan C.K. ve oğlu M.K. kafeye geldi.

    İçeri giren C.K. cebinden çıkarttığı tabanca ile D.Ö. ve Ü.Ö.’nün arkasından koşmaya başladı.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    Kafede bulunan vatandaşlar, C.K.’yı engellemeye çalışırken, şahıs 4 el ateş etti.

    ŞANS ESERİ KURTULDULAR

    Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar iş yerinin farklı noktalarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

    Olayın ardından şahıslar olay yerinden kaçtı.

    Kocaeli’de husumetlisine defalarca ateş etti VİDEO

    SALDIRI ANLARI KAMERADA

    Eli silahlı olayın ardından koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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