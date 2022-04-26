Kocaeli'de husumetlisini yaralayan avukata 15 yıla kadar hapis talebi

Tartıştığı Enes Atak'ı tabancayla yaraladıktan sonra "Öl, geber" diyerek başına silah kabzasıyla vuran avukat Deniz Kal için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta yaşanan olayda ailesini ziyarete giden avukat Deniz Kal, husumetli olduğu komşusunun kardeşi Enes Atak ile sokakta karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Deniz Kal, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Enes Atak'a ateş etti.

Tutuklandı

Kal ayrıca silahın kabzasıyla Atak'ın başına vurdu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Atak'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan Kal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enes Atak da tedavisinin ardından taburcu edildi.

İddianame hazırlandı

Olay ile ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede; iki taraf arasında yaşanan tartışma sırasında Deniz Kal'ın, belindeki ruhsatsız silahı çıkararak 2 el yere doğru ateş ettiği sonrasında kaçmaya başlayan Enes Atak'a doğru hedef gözetip, 2 el daha ateş ettiği belirtildi.

Kolundan yaralanan Atak, yere düştükten sonra yanına giden Kal'ın "Öl, geber" diyerek küfürler eşliğinde Atak'ın başına silah kabzasıyla vurduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Çelişkili ifade verdiler

DHA'nın haberine göre; ​Olayı görenlerin beyanlarını da inceleyen savcı, bir tanığın, Enes Atak'ın elinde bıçak gördüğünü söylediğini; diğerinin ise görmediğini belirterek çelişkiye vurgu yaptı.

9 yıldan 15 yıla kadar hapis

Savcı, mermilerin bitmesine rağmen Deniz Kal'ın, Enes Atak'ın hayati bölgesi olan başına silahın kabzası ile vurduğunu hatırlatarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza istedi.

Savcı, Deniz Kal'ın 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.