Kocaeli'de husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı Tartıştığı husumetlisi M.A.'nın evini kurşunlayan O.A. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Dilmen Sokak'ta gece, 34 YR 6382 plakalı araçla, sokağa gelen O.A., akşam saatlerinde tartıştığı ve aralarında önceden de husumet olan M.A.'nın kaldığı 3 katlı apartmana doğru ateş etti.

Kurşunlardan 4'ü binanın 2'nci katındaki M.A.'nın evine, 1'i ise giriş kattaki dairenin balkonuna isabet etti.

Şüpheli, bölgeye geldiği araçla kaçarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri tespit etti

Olay yerinden çok sayıda boş kovan toplayan polis, M.A.'nın ifadeleri doğrultusunda, ateş eden kişinin O.A. olduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Ekiplerin dün gözaltına aldığı O.A., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.