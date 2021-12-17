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    Kocaeli’de, içinde 100 bin lira olan çantaya kapkaç anları kamerada

    Banka, noter gibi yerlerden çıkan vatandaşları takibe alıp kapkaç yapan şahısların, Çayırova’da 100 bin lira bulunan çantayı çalma anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 15:17
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    Kocaeli’de, içinde 100 bin lira olan çantaya kapkaç anları kamerada

    Kocaeli Çayırova’da 8 Aralık tarihinde, birçok ilde banka ve noter gibi yerlerden çıkan vatandaşları takip edip kapkaç yapan 2 şahıs, son olarak bankadan çıkan bir kişiyi takip ederek otomobil ile yanaştı.

    Şahıslar, içi 100 bin lira dolu çantayı çalarak olay yerinden kaçtı. Kapkaç anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Görüntülerde, arabasına çantayı yerleştiren vatandaşın, sürücü koltuğuna geçtiği anda gelen iki kişinin arka kapıyı açıp çantayı aldığı, hemen yan tarafta bulunan bir başka sürücünün, olayı fark etmesiyle zanlıların aracına çarparak durdurmak istediği ancak başarılı olamadığı anlar görüldü.

    ARKALARINDAN KOŞTU

    Parası çalınan şahıs da hızla uzaklaşan aracın arkasından koştu. Ayrıca zanlıların, araba satışı yapılan internet sitelerinde açık gösterilen plakaları kopyalayarak kullandıkları öğrenildi.

    Kocaeli’de, içinde 100 bin lira olan çantaya kapkaç anları kamerada #1

    YALOVA’DA YAKALANDILAR

    M.M ve N.M adlı iki zanlı, İzmir’e gittikleri esnada polis ekipleri tarafından Yalova’da yakalandı. M.M ve N.M., asayiş bürodaki incelemelerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

    Kocaeli’de, içinde 100 bin lira olan çantaya kapkaç anları kamerada

    Kocaeli’de, içinde 100 bin lira olan çantaya kapkaç anları kamerada #2

    Kocaeli’de, içinde 100 bin lira olan çantaya kapkaç anları kamerada #3

    Kocaeli’de, içinde 100 bin lira olan çantaya kapkaç anları kamerada #4

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