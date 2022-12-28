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Kocaeli'de icra memurunu vuran avukat tutuklandı
Kar maskesi takarak icra memuru Bünyamin Alyakut'a silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren T.E. isimli avukat yakalandı.
- 28.12.2022 - 17:40
Kocaeli'nin Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta dün sabah 08.00 sıralarında dehşet bir olay yaşandı.
Olayda, icra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış, kar maskeli şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.
Kurşunlar eline ve ayaklarına isabet eden Alyakut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Saldırıyı avukatın düzenlediği öğrenildi
Yapılan incelemelerde silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının İstanbul'da avukatlık yapan T.E. olduğu tespit edildi.
Tutuklandı
İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ye getirilen T.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.