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    Kocaeli'de icra memurunu vuran avukat tutuklandı

    Kar maskesi takarak icra memuru Bünyamin Alyakut'a silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren T.E. isimli avukat yakalandı.
    • 28.12.2022 - 17:40
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    Kocaeli'de icra memurunu vuran avukat tutuklandı

    Kocaeli'nin Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta dün sabah 08.00 sıralarında dehşet bir olay yaşandı.

    Olayda, icra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış, kar maskeli şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.

    Kurşunlar eline ve ayaklarına isabet eden Alyakut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Saldırıyı avukatın düzenlediği öğrenildi

    Yapılan incelemelerde silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının İstanbul'da avukatlık yapan T.E. olduğu tespit edildi.

    Tutuklandı

    İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ye getirilen T.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Kocaeli de icra memurunu vuran avukat tutuklandı #1

    Kocaeli de icra memurunu vuran avukat tutuklandı #2

    Kocaeli de icra memurunu vuran avukat tutuklandı #3


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