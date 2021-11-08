Kocaeli'de ihaleye giden avukatı vuran 3 kişi tutuklandı

İhaleye gitmek üzere evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan avukata ateş eden 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Eylül'de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ihaleye gitmek için evinden ayrılan 72 yaşındaki Avukat Niyazi Hepgüler, otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından takip edildi.

Bir süre sonra motosikletli şüpheliler, Hepgüler'in aracına vurarak otomobili durdurdu.

Ne olduğunu anlamak için otomobilden aşağıya inen Hepgüler'e, motosikletin üzerinden inen 2 şüpheli tarafından 3 el ateş edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hepgüler yaralanırken, şüpheliler ise kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hepgüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

UYUŞTURUCU MADDE DE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, H.K. (26), A.K. (40), M.A.L. (19), E.A. (29), S.A. (22) ve E.E.K. (19) isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI, 3'Ü SERBEST KALDI

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından M.A.L., E.E.K., A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



