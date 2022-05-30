Kocaeli'de iki çocuğunu öldürüp, intihara kalkıştı

Boşanma aşamasındaki eşiyle çıkan tartışmada Turan Karslı, karısına ve çocuklarına kurşun yağdırdı. Olayda 3 aylık ve 4 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı, aynı silahla kendini vurdu.

Cani baba yaralandı

Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun öldüğü öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



