İHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde caddeler karıştı...
Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde, henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Cadde savaş alanına dönerken sesleri duyan mahalleli, polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.
O anlar kamerada
Olay sebebiyle yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. 2 grup arasında yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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