İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde caddeler karıştı...

Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde, henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Cadde savaş alanına dönerken sesleri duyan mahalleli, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.

O anlar kamerada

Olay sebebiyle yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. 2 grup arasında yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)