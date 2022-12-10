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    Kocaeli'de iki gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bir duvarın dibinde bulundu.
    • 10.12.2022 - 21:43
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    Kocaeli'de iki gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak üzerinde bahçenin istinat duvarının dibinde bir şahsın hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kimliği tespit edildi

    Şahsın, yaklaşık 2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki Mustafa Pullu olduğu tespit edildi.

    Otopsi yapılacak

    Ekiplerin çalışmalarının ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Pullu’nun ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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