İHA
Kocaeli'de yaşanan ilginç hırsızlık görenleri şaşırttı.
Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi üzerinde seyir halindeki motosikletli iki şüpheli, bir evin balkonunda kuruması için bırakılan kıyafetleri gözüne kestirdi.
BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI DİĞERİ ÇALDI
Şahıslardan biri motosikletten inerek etrafı kontrol etti.
Ardından şüpheli, evin balkonunda kurumaya bırakılan kıyafetleri inceledikten sonra birkaç tişörtü çaldı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Fark edilmediklerini düşünen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.
Tişörtlerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kameralarına baktıktan sonra hırsızlığı fark etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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