Kocaeli'de ilginç hırsızlık: Balkondaki kıyafetleri çaldılar Körfez ilçesinde bir evin balkonuna asılan kıyafetleri gözüne kestiren motosikletli iki şüphelinin kıyafetleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Kocaeli'de yaşanan ilginç hırsızlık görenleri şaşırttı.

Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi üzerinde seyir halindeki motosikletli iki şüpheli, bir evin balkonunda kuruması için bırakılan kıyafetleri gözüne kestirdi.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI DİĞERİ ÇALDI

Şahıslardan biri motosikletten inerek etrafı kontrol etti.

Ardından şüpheli, evin balkonunda kurumaya bırakılan kıyafetleri inceledikten sonra birkaç tişörtü çaldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Fark edilmediklerini düşünen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Tişörtlerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kameralarına baktıktan sonra hırsızlığı fark etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)