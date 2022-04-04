Kocaeli'de ineğinin peşinden koşan adam canından oldu

Kocaeli'de ineğinin peşinden koşan adam canından oldu

74 yaşındaki Mustafa Yetimaslan, ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışırken yere düşüp, kafasında aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışan Mustafa Yetimaslan, dengesini kaybederek yere düştü.

Yetimaslan’ın yerden kalkmadığını görenler, durumu ekiplere bildirdi.

YERE DÜŞÜP, KAFASINDAN DARBE ALDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kafasından darbe aldığı belirlenen Yetimaslan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

KURTARILAMADI

Mustafa Yetimaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Yetimaslan'ın cenazesi, Uzunbey Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.