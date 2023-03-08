Kocaeli'de iş arkadaşını öldürdü: Allah kandilde herkesi affetti İş arkadaşının boğazını keserek öldürerek çek ve para dolu çantayı da çaldıktan sonra yakalanarak hakim karşısına çıkan 2 sanıktan biri "Allah Berat Kandili'nde herkesi affetti" ifadeleriyle tahliye istedi.

Kocaeli'de bir sanığın savunması hayrete düşürdü.

Kartepe'de 10 Haziran 2004 yılında bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Özdemir, gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıktı.

Özdemir, daha sonra defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu.

Şüpheliler çek ve senetle kaçtı

Cinayeti işleyen şüpheliler ise kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kayıplara karışmıştı.

Cinayet bürosu dedektifleri, 2004 yılında faili meçhul dosyanın 2021 yılında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne devredilmesiyle soruşturmayı derinleştirdi.

2 şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmalarda tavuk firmasının 43 yaşındaki muhasebecisi Mustafa Ş. ve Hakan F.’nin olaya karıştığını tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma devam etti

Haklarında "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "Gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ş., Hakan F., avukatları Ceren Terzioğlu, Doğan Kerim Şimşek, maktulün ailesi ve avukatları katıldı.

"Adeta kurban olarak seçildim"

Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ş. şöyle konuştu:

Delil olmamasına rağmen kendimi savunmak zorunda bırakılmaktayım. Güneydoğu gazisi olmama ve jandarma istihbaratta yıllarca çalışmamama rağmen maaş ya da başka hiçbir menfaat talebinde bulunmadım.



Kolluğun dosyayı kapatmak amacıyla gelişigüzel yaptığı soruşturma neticesinde adeta kurban olarak seçildim.



18 aydır tutukluyum. Maktulle 6 ay aynı iş yerinde çalışmak dışında başka hiçbir münasebetim, alışverişim yoktu. Önceki iş yerimde ifa ettiğim görev sebebiyle üzerimde, hesaplarımda yüklü miktarda para bulunmaktaydı.



Hiçbir zaman başkasının parsasına tamah etmedim. Tahliye ve beraatimi istiyorum.

"Allah rızası için, Allah aşkı için benim beraatimi verin"

Kimseyi öldürmediğini söyleyen Hakan F. şu ifadeleri kullandı:

Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Allah rızası için, Allah aşkı için benim beraatimi verin. Bana acımıyor musunuz? Allah Berat Kandili'nde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum? Ben kimseyi öldürmedim. Mahvoldum, 18 aydır tutukluyum.

Şartlı tahliye

Mahkeme heyeti, Hakan F.’nin tutukluluk halinin devamına, Mustafa Ş.'nin konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verdi.