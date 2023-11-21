Kocaeli'de iş yerinde başından vurulan genç can verdi

İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), önceki gün, iş yerinin girişinde tabancayla başından vuruldu.
Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hasan Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1 kişi tutuklandı
Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, İ.A. ve A.G'yi Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.A. ise tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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