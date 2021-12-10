Kocaeli'de işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

D-100 Karayolu’nda iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Ekipler, servisin içinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde, yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin A. idaresindeki servis minibüsü, hemen önünde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki yarım otobüs ile çarpıştı.

10 İŞÇİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddeti ile servislerde bulunan 10 işçi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

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YARALILARA MÜHADALE EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İtfaiye ekipleri, servisin içinde sıkışan minibüs şoförü Mehmet Emin A.’yı kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Daha sonra yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedaviye alınan Mehmet Emin A. isimli sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.















