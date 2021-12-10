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    Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

    Dilovası ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.
    • AA
    • 10.12.2021 - 02:16
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    Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

    Kocaeli'de D-100 karayolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki işçi servisi ile M.K yönetimindeki işçi servisi çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    1'İ AĞIR 10 YARALI

    Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

    Kocaeli de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı #1

    Kocaeli de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı #2

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