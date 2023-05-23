Kocaeli'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı Çayırova ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Plevne Caddesi'nde seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki minibüs ile K.Y. yönetimindeki transit servis aracı kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle serviste bulunan 5 işçi ve şoför yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis inceleme başlattı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 işçi ile şoför K.Y.'yi ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı.

Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.