Kocaeli'de izolasyon malzemeleri yangına neden oldu

Kocaeli'de izolasyon malzemeleri yangına neden oldu

Darıca ilçesindeki 3 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri sebebiyle çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde yangın çıktı.

3 katlı binada yaşanan yangında, çatıda bulunan izolasyon malzemelerinin tutuştuğu belirtildi.

İHA'nın aktarımına göre, yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye müdahalesi

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.