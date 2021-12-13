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Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilo ağırlığındaki bakır kablo, 4 şüpheli tarafından çalındı. Emniyet ekipleri, yakaladıkları kişileri gözaltına aldı.