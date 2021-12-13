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- Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilo ağırlığındaki bakır kablo, 4 şüpheli tarafından çalındı. Emniyet ekipleri, yakaladıkları kişileri gözaltına aldı.
- İHA
- 13.12.2021 - 16:23
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde bir şirkete ait yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilogram ağırlığındaki bakır kablolar çalındı.
KESTİKLERİ KABLOLARI ORMANA TAŞIDILAR
Hırsızlar çaldıkları kabloları birer metre halinde kesip, daha sonra malzemeleri Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı'na taşıdı.
HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ormanda devriye atan jandarma ekipleri, şüphelilerin kabloların izolasyonlarını ayırmaya çalıştıklarını fark etti.
Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler Ö.Y., V.Y., T.Y. ve İ.K., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin 4’ünün de yakın akraba olduğu öğrenildi.