Euro
15.9661
1.54%
Dolar
14.1271
1.76%
Altın
813.55
2.22%
Borsa
2.109
3.62%
Bitcoin
703.709
-0.59%
BTXN Coin
40.01
-2.31%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

    Yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilo ağırlığındaki bakır kablo, 4 şüpheli tarafından çalındı. Emniyet ekipleri, yakaladıkları kişileri gözaltına aldı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde bir şirkete ait yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilogram ağırlığındaki bakır kablolar çalındı.

    KESTİKLERİ KABLOLARI ORMANA TAŞIDILAR

    Hırsızlar çaldıkları kabloları birer metre halinde kesip, daha sonra malzemeleri Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı'na taşıdı.

    HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Ormanda devriye atan jandarma ekipleri, şüphelilerin kabloların izolasyonlarını ayırmaya çalıştıklarını fark etti.

    Kocaeli'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler Ö.Y., V.Y., T.Y. ve İ.K., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin 4’ünün de yakın akraba olduğu öğrenildi.

    Kocaeli de kablo hırsızları suçüstü yakalandı #1

    Kocaeli de kablo hırsızları suçüstü yakalandı #2

    Kocaeli de kablo hırsızları suçüstü yakalandı #3

    Kocaeli de kablo hırsızları suçüstü yakalandı #4

    Kocaeli de kablo hırsızları suçüstü yakalandı #5

    Kocaeli de kablo hırsızları suçüstü yakalandı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir