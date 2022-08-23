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    Kocaeli'de kadını darbeden şahsı, esnaf polise verdi

    Gece saatlerinde çıkan tartışmada Ş.B. isimli kadının, İ.K. isimli şahıs tarafından darbedildiği iddia edildi. İ.K., bölgedeki esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
    • 23.08.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:53
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    Kocaeli'de kadını darbeden şahsı, esnaf polise verdi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde, gece saatlerinde, bir mekandan çıkan Ş.B. isimli kadın ile İ.K. arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

    Olay sırasında Ş.B.'nin İ.K. tarafından darbedildiği iddia edildi. Ş.B., Cumhuriyet Bulvarı mevkisine kaçtı.

    Yaka paça yakalandı, polise teslim edildi

    İHA’nın haberine göre; Ş.B. burada esnaf tarafından sakinleştirilirken, İ.K.'nin gelmesiyle tansiyon yeniden yükseldi.

    Esnaf olaya müdahale ettiği sırada İ.K. kaçmaya başladı. Esnaf ile Ş.B. arasındaki kovalamaca Acısu mevkisinde son buldu.

    Esnafın yaka paça yakaladığı İ.K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

    Öte yandan, Ş.B. ile İ.K.'nin, önceden aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

    Kocaeli de kadını darbeden şahsı, esnaf polise verdi #1

    Kocaeli de kadını darbeden şahsı, esnaf polise verdi #2

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