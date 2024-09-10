Kocaeli'de kafede çıkan silahlı kavgada ağabey ve kardeşi öldü: 2 şüpheli tutuklandı İzmit'te alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada ağabey ve kardeşi silahla vurarak öldüren 13 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 Eylül tarihinde Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan kafede, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

AĞABEY VE KARDEŞİ SİLAHLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın, silahla vurularak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ağabey ve kardeşi hastaneye kaldırdı.

2'Sİ DE KURTARILAMADI

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 2'si de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahipleri de olan toplam 13 kişiyi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, işletme sahipleri Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)