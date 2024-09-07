Kocaeli'de kafede silahlı kavga: Kardeşi öldü, ağabeyi ağır yaralı Kocaeli'de eski çalıştığı kafede işletme sahipleriyle çıkan silahlı kavgada vurulan Hasan A. hayatını kaybederken, ağabeyi Ahmet A. ağır yaralandı. Kafe işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

Kocaeli'de akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi SEKAPARK mevkisinde bulunan bir kafede Hasan A., ağabeyi Ahmet A. ile birlikte eski çalıştığı kafeye gitti.

ABİ VE KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDI

Burada işletme sahibi 2 kişi ile ağabey-kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hasan A. ve Ahmet A. işletme sahiplerinden birinin tabancasından çıkan mermilerle vurularak yaralandı.

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Hasan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet A.’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri işletme sahibi 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)