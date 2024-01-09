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Kocaeli'de kağıt gibi ezilen tırdan sağ çıktılar

Kocaeli'de kağıt gibi ezilen tırdan sağ çıktılar Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır duvara çarparak durabildi. Tırın kabini kağıt gibi ezilirken sürücü hafif yaralı olarak, arkadaşı ise yara almadan araçtan çıktı.