Kocaeli'de kağıt gibi ezilen tırdan sağ çıktılar

İHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametindesürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çelik profil yüklü tır, refüjdeki bariyerlere vurduktan sonra duvara çarparak durabildi.
Kaza sebebiyle tırın kabini ezilirken sürücü Niyazi Y. hafif yaralı, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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