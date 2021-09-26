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    Kocaeli'de kalbi duran kedi masajla kurtarıldı

    Sıkıştığı yerde kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin dakikalar süren masajı ile hayata döndü. Zamanla yarışılan o anlar, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 11:06
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    Kocaeli'de kalbi duran kedi masajla kurtarıldı

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

    KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ

    Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı.

    Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.

    Kocaeli'de kalbi duran kediyi hayata döndürdü VİDEO

    Kocaeli de kalbi duran kedi masajla kurtarıldı #1

    Kocaeli de kalbi duran kedi masajla kurtarıldı #2

    Kocaeli de kalbi duran kedi masajla kurtarıldı #3

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