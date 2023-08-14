Kocaeli'de kamyonet sürücüsü emniyet şeridindeki araçlara çarptı: 6 yaralı Seyir halindeki kamyonet sürücüsü, aynı istikametteki emniyet şeridinde park halinde duran araçlara çarpınca yol savaş alanına döndü. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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DHA

Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde kaza meydana geldi.

İstanbul yönüne ilerleyen Uğur Şahin idaresindeki hafif ticari araç ile İsmail Karataş kontrolündeki kamyonet, yolcu değiştirmek için emniyet şeridinde peş peşe durdu.

Bu sırada aynı yönde giden Yusuf Öztürk idaresindeki kamyonet, yol kenarındaki kamyonete çarptıktan sonra, savrularak bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hareket eden kamyonet, önünde duran hafif ticari araca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

6 yaralı

İtfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan sürücü İsmail Karataş ve eşi Hatice Karataş’ı bulundukları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de hafif ticari araç içerisinde yaralanan sürücü Uğur Şahin, eşi Ece Şahin ve kızları Emel Bengisu Şahin ile Aysima Nezaket Şahin’e ilk müdahalede bulundu.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma, kamyonet sürücüsü Yusuf Öztürk’ü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.