Kocaeli'de karavan, uyuşturucu deposu çıktı

Şüpheli bir karavanda yapılan aramalarda, 67 kilo 434 gram ağırlığındaki 200 bin adet uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirildi.