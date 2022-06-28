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- Kocaeli'de karavan, uyuşturucu deposu çıktı
Kocaeli'de karavan, uyuşturucu deposu çıktı
Şüpheli bir karavanda yapılan aramalarda, 67 kilo 434 gram ağırlığındaki 200 bin adet uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirildi.
- 28.06.2022 - 13:56
- Güncelleme : 28.06.2022 - 13:58
Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın bulunduğu karavanı takibe aldı.
DHA’nın haberine göre; karavanda, narkotik köpeği ile aramalar gerçekleştirildi. Köpeğin mutfak kısmında tepki vermesi üzerine dolap açılınca zula meydana çıktı.
Ele geçirilenler
Dolabın alt kısmına zulalanan 67 kilo 434 gram ağırlığındaki 200 bin adet uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirildi. O.P. isimli 1 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de karavan, uyuşturucu deposu çıktı VİDEO