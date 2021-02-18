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    Kocaeli'de karda poşetle kayan genç, direğe çarptı

    Karda yokuş aşağı poşetle kayan 3 gencin eğlencesi, arkadaşlarının direğe çarpmasıyla son buldu. Direğe çarpan genç, yola savruldu.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 11:52
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    Kocaeli'de karda poşetle kayan genç, direğe çarptı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan yokuş yolda eğlenmeye çıkan gençler, poşetle kaymaya başladı.

    Aynı poşete oturarak yokuşun başından kaymaya başlayan 3 genç ise yokuşun yarısında bir elektrik direğine hızla çarptı.

    DİREĞE ÇARPMA ANI KAMERADA

    Çarpmanın etkisiyle savrulan gençler, yola düştü. Eğlenme çabaları kötü sonla biten gençlerin elektrik direğine toslama anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Kocaeli'de karda poşetle kayan genç, direğe çarptı VİDEO


    Kocaeli de karda poşetle kayan genç, direğe çarptı #1

    Kocaeli de karda poşetle kayan genç, direğe çarptı #2

    Kocaeli de karda poşetle kayan genç, direğe çarptı #3

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