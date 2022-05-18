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    Kocaeli'de kardeşini öldürmüştü, 24,5 yıl hapse çarptırıldı

    Tartıştığı kardeşini silahla vuran, Güven Kayacan'ın davadaki duruşmasında mahkeme heyeti, Kayacan'ın 24,5 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.
    • 18.05.2022 - 15:44
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    Kocaeli'de kardeşini öldürmüştü, 24,5 yıl hapse çarptırıldı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde yaşanan olayda Gökhan Kayacan isimli şahıs, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne geldi.

    Burada çıkan kavgada Güven Kayacan, kardeşini silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti.

    Tutuklandı

    Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Güven Kayacan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Güven Karacan hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
    Davanın karar duruşması, bugün görüldü.

    Duruşmada tutuklu sanık Güven Kayacan, ölen Gökhan Kayacan'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

    24,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Tüm dosya kapsamını inceleyen mahkeme heyeti, Güven Kayacan'ın 'Haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan 22,5 yıl hapis, 'Ruhsatsız ve yasaklı silahları bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 24,5 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

    Kocaeli de kardeşini öldürmüştü, 24,5 yıl hapse çarptırıldı #1

    Kocaeli de kardeşini öldürmüştü, 24,5 yıl hapse çarptırıldı #2


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