Kocaeli'de kargocu dehşeti: Kapıyı açan şahsı silahla vurarak öldürdü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kurbanı oldu. Kafasında kask olan şüpheli, kapıyı açan şahsa 5 el ateş ederek gitti.

İHA Kocaeli'de kendini kargocu olarak şahıs dehşet saçtı.. Sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, Serkan K.'nın yaşadığı 2. kata çıktı. Serkan K.'nın (44) evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan K.'nın gelmesini istedi. 5 el ateş ederek öldürdü Kapıya gelen Serkan K., şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Serkan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklete binerek gitti Şüphelinin motosikletle binaya geldiği ve Serkan K.'yi vurduktan sonra yeniden motosikletine binerek olay yerinden ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.