Kocaeli'de karısını ve çocuklarını rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi Kocaeli'de karısını ve iki çocuğunu rehin aldıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İHA Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katındaki evin balkonundan N.Ö. isimli kadın, "Beni kurtarın" diye bağırmaya başladı. Kadının yardım çığlıklarını duyan caddedeki vatandaşlar 112'ye haber verdi. O sırada balkona elinde bıçakla çıkan kadının kocası T.Ö., tehditler savurarak yardıma gelenlere izin vermedi. Gözaltına alındı Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu sağlık ekipleri tarafından her ihtimale karşın hastaneye götürüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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