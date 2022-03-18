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Kocaeli'de karşı yola geçmek isterken tırın altında kaldı

Kocaeli'de karşı yola geçmek isterken tırın altında kaldı

Kaza sonrası koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Turan Avcı, kendisine çarpan tırın altında can verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ise tır şoförünü gözaltına aldı.