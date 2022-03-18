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    Kocaeli'de karşı yola geçmek isterken tırın altında kaldı

    Kaza sonrası koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Turan Avcı, kendisine çarpan tırın altında can verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ise tır şoförünü gözaltına aldı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 13:57
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    Kocaeli'de karşı yola geçmek isterken tırın altında kaldı

    Kocaeli'nin D-100 yolu Körfez Atalar Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda, Burhan Avcı yönetimindeki otomobile, plakası belirlenemeyen tır çarptı. Ardından kontrolden çıkan otomobil bariyerlere vurdu.

    PANİK HALİNDEYKEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ

    Turan Avcı, kaza sonrası panikle araçtan inerek, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada sürücü Burhan Avcı, yolda araç çarpacağı riski nedeniyle kuzenini tutarak, izin vermedi.

    TIRIN ALTINDA CAN VERDİ

    Kuzeninin elinden kurtulan Turan Avcı'ya, yolun karşına koşarken, A.A.'nın kullandığı tır çarptı.

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Tırın altında kalan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan Avcı'nın cansız bedeni, morga götürüldü.

    ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

    Yol, kaza nedeniyle bir süre kapanırken, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Burhan Avcı ile amcasının oğlu Turan Avcı'nın İstanbul'da yaşadığı, inşaatla uğraştıkları ve İzmit’e aldıkları iş için gittikleri öğrenildi.

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