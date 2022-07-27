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    Kocaeli'de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

    Karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül’e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Gül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 27.07.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:30
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    Kocaeli'de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Emekevler Mahallesi'ndeki Sapanca Yolu Caddesi'nde, E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül’e çarptı.

    Kazadan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Genç kız kurtarılamadı

    Yaralı halde yerde yatan Sümeyye Eylül Gül, Başiskele’de bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül, yaşamını yitirdi.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli'de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı VİDEO

    Kocaeli de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı #1

    Kocaeli de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı #2

    Kocaeli de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı #3

    Kocaeli de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı #4


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