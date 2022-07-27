Kocaeli'de karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

Karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül’e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Gül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Emekevler Mahallesi'ndeki Sapanca Yolu Caddesi'nde, E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül’e çarptı.

Kazadan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kız kurtarılamadı

Yaralı halde yerde yatan Sümeyye Eylül Gül, Başiskele’de bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül, yaşamını yitirdi.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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