Kocaeli'de katili bira şişesi yakalattı 26 yaşındaki bir gencin parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı... Şüpheliyi yakalamak için iz süren cinayet büro dedektiflerinin, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak çok sayıda tekel bayisinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediği ve en sonunda üzerinden kan damlayan katilin yakalandığı öğrenildi.

İHA 3 gün önceydi… Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ndeki Mimar Sinan Parkı’nda Kaptan Kırdudu ile bir şahıs arasında tartışma çıktı. Önce dövüldü, sonra bıçaklandı Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, 26 yaşındaki Kırdudu darbedilip, bıçaklandı. Olayın şüphelisi ise kayıplara karıştı. Parka giden sağlık ekiplerince Kırdudu’ya müdahale edildi ancak gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bira kutularından iz sürüldü Dehşete düşüren olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro dedektifleri, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak iz sürdü. Ekipler, bölgedeki çok sayıda tekel bayisinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Kan damlaları ele verdi Dedektifler, güvenlik kamerasına uzaktan yansıyan görüntüde bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü. Hemen adrese giden ekipler, kan damlalarını takip etti. "Bana mı laf attın?" Film sahneleri aratmayan takipte, üzerinden kan damlayan şüphelinin katil olduğu belirlendi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin, Kaptan Kırdudu’nun telefonla konuştuğu sırada yanına gittiği, “Bana mı laf attın?” dediği ve çıkan tartışmada cinayeti işlediği öğrenildi.