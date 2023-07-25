Kocaeli'de katili bira şişesi yakalattı
İHA

3 gün önceydi…

Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ndeki Mimar Sinan Parkı’nda Kaptan Kırdudu ile bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Önce dövüldü, sonra bıçaklandı

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, 26 yaşındaki Kırdudu darbedilip, bıçaklandı.

Olayın şüphelisi ise kayıplara karıştı.

Parka giden sağlık ekiplerince Kırdudu’ya müdahale edildi ancak gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bira kutularından iz sürüldü

Dehşete düşüren olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi büro dedektifleri, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak iz sürdü.

Ekipler, bölgedeki çok sayıda tekel bayisinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Kocaeli'de katili bira şişesi yakalattı

Kan damlaları ele verdi

Dedektifler, güvenlik kamerasına uzaktan yansıyan görüntüde bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü.

Hemen adrese giden ekipler, kan damlalarını takip etti.

"Bana mı laf attın?"

Film sahneleri aratmayan takipte, üzerinden kan damlayan şüphelinin katil olduğu belirlendi.

İsmi öğrenilemeyen şüphelinin, Kaptan Kırdudu’nun telefonla konuştuğu sırada yanına gittiği, “Bana mı laf attın?” dediği ve çıkan tartışmada cinayeti işlediği öğrenildi.