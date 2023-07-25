Kocaeli'de katili bira şişesi yakalattı

3 gün önceydi…
Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ndeki Mimar Sinan Parkı’nda Kaptan Kırdudu ile bir şahıs arasında tartışma çıktı.
Önce dövüldü, sonra bıçaklandı
Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, 26 yaşındaki Kırdudu darbedilip, bıçaklandı.
Olayın şüphelisi ise kayıplara karıştı.
Parka giden sağlık ekiplerince Kırdudu’ya müdahale edildi ancak gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bira kutularından iz sürüldü
Dehşete düşüren olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro dedektifleri, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak iz sürdü.
Ekipler, bölgedeki çok sayıda tekel bayisinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.
Kan damlaları ele verdi
Dedektifler, güvenlik kamerasına uzaktan yansıyan görüntüde bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü.
Hemen adrese giden ekipler, kan damlalarını takip etti.
"Bana mı laf attın?"
Film sahneleri aratmayan takipte, üzerinden kan damlayan şüphelinin katil olduğu belirlendi.
İsmi öğrenilemeyen şüphelinin, Kaptan Kırdudu’nun telefonla konuştuğu sırada yanına gittiği, “Bana mı laf attın?” dediği ve çıkan tartışmada cinayeti işlediği öğrenildi.