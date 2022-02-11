Euro
15.36
-0.66%
Dolar
13.49
-0.20%
Altın
794.82
0.12%
Borsa
2048
0.48%
Bitcoin
593.777
-3.28%
BTXN Coin
37.95
23.81%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kocaeli'de kavga ettiği komşusunu bıçakladı

    Aynı apartmanda yaşadığı komşusunu sırtından bıçaklayan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de kavga ettiği komşusunu bıçakladı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi üzerinde bulunan Akçay Sokak'ta, aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

    KOMŞUSUNU SIRTINDAN BIÇAKLADI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. sırtından bıçaklandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    İ.B., olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. İ.B.'yi bıçaklayan şüpheli ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de kavga ettiği komşusunu bıçakladı #1


    Görüş Bildir