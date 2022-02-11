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Kocaeli'de kavga ettiği komşusunu bıçakladı
Aynı apartmanda yaşadığı komşusunu sırtından bıçaklayan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 11.02.2022 - 16:44
- Güncelleme : 11.02.2022 - 16:55
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi üzerinde bulunan Akçay Sokak'ta, aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.
KOMŞUSUNU SIRTINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. sırtından bıçaklandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İ.B., olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. İ.B.'yi bıçaklayan şüpheli ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.