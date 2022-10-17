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    Kocaeli'de kavga: Hasmının kolunu ve bacağını kırdı

    İzmit ilçesinde karşılaşan husumetliler bir anda kavgaya tutuştu. Taraflardan biri, hasmının kolunu ve bacağını kırdı.
    • 17.10.2022 - 15:08
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    Kocaeli'de kavga: Hasmının kolunu ve bacağını kırdı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.

    Kadıköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, E.S. isimli şahıs, husumetlisi ile karşılaştı.

    Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kanlar içinde yığıldı

    Şahıs, yanında bulunan sopayla E.S.'ye saldırdı. E.S. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kolu ve bacağı kırıldı

    E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolları ve bacaklarında kırıklar oluşan E.S.'nin hastanede tedavi altına alını.

    İHA'nın haberine göre polis, E.S.'yi darbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kocaeli de kavga: Hasmının kolunu ve bacağını kırdı #1

    Kocaeli de kavga: Hasmının kolunu ve bacağını kırdı #2


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