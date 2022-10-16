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Kocaeli'de kavgada kendi silahıyla vuruldu
Dilovası'nda husumetlisi ile tartışan Tahsin Yıldız, çıkan arbedede kendisine ait silahla vurulup öldü.
- 16.10.2022 - 15:01
- Güncelleme : 16.10.2022 - 15:29
Kocaeli'nde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde Tahsin Yıldız, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu A.K. ile tartışmaya başladı.
Bu sırada Tahsin Yıldız, tabancasını ateşlemek istedi.
Oğlu elinden alırken kendi silahıyla vuruldı
AA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren F.Y, babası Tahsin Y'nin elindeki tabancayı almak istedi.
Baba ile oğlu arasında çıkan arbedede, silahın ateş alması sonucu Tahsin Y. göğsünden yaralandı.
Hastanede hayatını kaybetti
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.