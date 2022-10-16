Kocaeli'de kavgayı ayırırken babasının ölümüne neden oldu

Kocaeli'de kavgayı ayırırken babasının ölümüne neden oldu

Dilovası ilçesinde bir şahıs, babasının tartıştığı kişiyi yaralamasını engellemeye çalışırken arbedede tabanca ateşlendi. Göğsünden yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi üzerinde Tahsin Yıldız ile A.K., alacak verecek meselesinden telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine cadde üzerinde buluşan 2 şahsın tartışması burada da devam etti. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine A.K. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Yıldız’ı yaralamaya çalıştı.

Babasını engellemeye çalıştı

Tahsin Yıldız da yanında getirdiği tabancayı çıkarttı. Tahsin Yıldız tabancayı ateşleyeceği sırada oğlu F.Y., araya girerek babasını engellemeye çalıştı.

Baba ve oğulun arbedesi sırasında silahın ateşlenmesiyle F.Y. elinden, Tahsin Yıldız ise göğsünden yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Tahsin Yıldız, ilk olarak Dilovası Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tahsin Yıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Tahsin Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.