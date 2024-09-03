DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran minibüsteki M.D. ile E.C., kavşakta kavga eden bir grup genci ayırmak istedi.
Bunun üzerine birbirleri ile kavga eden S.Y., B.Y. ve B.C. ile araçtan inen M.D. ve E.C. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile S.Y., B.Y., B.C. ve E.C. çeşitli yerlerinden yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. M.D. gözaltına alınırken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılara tedavileri sonrası işlem yapılacağı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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