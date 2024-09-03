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Kocaeli'de kavgayı ayırmak isteyenlere bıçaklı saldırı

Kocaeli'de kavgayı ayırmak isteyenlere bıçaklı saldırı Yolda kavga eden grup ile onları ayırmak için müdahale edenler arasında çıkan tartışmada 4 kişi bıçaklandı. 1 şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.