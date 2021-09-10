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- Kocaeli'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü
Kocaeli'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü
- DHA
- 10.09.2021 - 13:31
- Güncelleme : 10.09.2021 - 13:46
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişelerinde İstanbul'a giden Dursun Örmeci'nin kullandığı 34 ACJ 494 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil aynı yönden gelen ve sürücüsünün isminin henüz belirlenmediği 33 CML 03 plakalı tıra çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Örmeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri, Örmeci’nin cansız bedenini araçtan çıkardı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından, Dursun Örmeci’nin cansız bedeni morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.