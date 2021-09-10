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    Kocaeli'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü

    Kayganlaşan yolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü Dursun Örmeci, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömerci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, cansız bedeni araçtan çıkarıldı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 13:46
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    Kocaeli'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişelerinde İstanbul'a giden Dursun Örmeci'nin kullandığı 34 ACJ 494 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil aynı yönden gelen ve sürücüsünün isminin henüz belirlenmediği 33 CML 03 plakalı tıra çarptı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Örmeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kocaeli de kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İtfaiye ekipleri, Örmeci’nin cansız bedenini araçtan çıkardı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından, Dursun Örmeci’nin cansız bedeni morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kocaeli'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü VİDEO

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