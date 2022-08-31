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    Kocaeli'de kayıp engelli bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı

    3 gün boyunca kayıp olan yüzde 80 zihinsel engelli genç kız, yanında bir şahısla beraber bulundu. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi.
    • 31.08.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:36
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    Kocaeli'de kayıp engelli bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı

    Yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba M. (20), 27 Ağustos günü 23.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayboldu.

    Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı aramaya başladı.

    Bulundu

    Tuğba M., dün saat 11.00 sıralarında sahilde bulundu.

    Kızın yanında bulunan Y.S. ise gözaltına alındı.

    ‘Tanımıyorum’ dedi

    Emniyete götürülen Y.S., ifadesinde kızı tanımadığını söyledi.

    İHA’nın haberine göre şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Kayıp olan engelli kız ile bulunmuştu, ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi VİDEO

    Kocaeli de kayıp engelli bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı #1

    Kocaeli de kayıp engelli bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı #2

    Kocaeli de kayıp engelli bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı #3


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