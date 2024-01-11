İHA
Kocaeli'de korkunç bir kaza yaşandı.
İnönü Mahallesi 133. Sokak’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5296 plakalı servis minibüsü, karşı şeritten gelen C.D. idaresindeki 34 FLF 856 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.D. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar C.D.’nin yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.D., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış