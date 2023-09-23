Kocaeli'de kaza yapan ehliyetsiz sürücü hastaneye gitmeyi reddetti Gebze'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, ehliyeti olmadığı için hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Sürücüye ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda herkesi korkutan bir kaza meydana geldi. İ.B idaresindeki otomobil, 1320 sokağa girmek istersen karşı yönden gelen E.H. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü caddeye savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Ehliyetsiz sürücü hastaneye gitmek istemedi İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ehliyeti olmadığı için hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza sebebiyle otomobil ve motosiklet hasar aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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