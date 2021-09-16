Seyir halinde ilerleyen otomobile çarpan şoför, ceza yememek için şaşırtıcı bir yalana başvurdu. Tırı babasının kullandığını söyleyen şahısın araçtaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Reşit T. idaresindeki 34 HY 1604 plakalı tır, yol üzerinde geri geri viraj aldığı sırada arkasında seyir halinde olan Sevil S. yönetimindeki 34 KE 3548 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü kadının yaralandığı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de kaza yapan ehliyetsiz sürücü, tırı babasının kullandığını söyledi VİDEO

CEZA YEMEMEK İÇİN BABASININ ADINI VERDİ

Öte yandan tır ehliyeti ve SRC belgesi olmadığı öğrenilen tır sürücüsü Reşit T., ceza yememek için sürücü ismi olarak babasının ismini verdi.

Kazayı duyan Reşit T.’nin babası hemen olay yerine geldi. Olay yerinde tutulan tutanağı yırtan baba, oğlunu kurtarabilmek için tırı kendisinin kullandığını söyledi.





BABA İLE YARALANAN SÜRÜCÜNÜN EŞİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Baba ve yanında gelen vatandaşlar, yaralanan kadın sürücünün eşi ile tartışmaya başladı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri tırı Reşit T.’nin kullandığını tespit etti.





CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Daha sonra ekipler, ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladı.



