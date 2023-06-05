Kocaeli'de kaza yapan sürücü paramparça olan otomobilden sağ çıktı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan bir otomobil hurdaya dönerken sürücü ise yaralı kurtuldu.

İHA Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkiinde saat 20.00 sıralarında U.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.